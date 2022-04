Porta Elisa News



Cresce l'attesa per i play off

mercoledì, 27 aprile 2022, 18:15

L'attesa per questa partita da parte di tutta la tifoseria è spasmodica. Era veramente tanto tempo che non si respirava tanto entusiasmo attorno alla squadra. L'argomento Lucchese è centrale più che mai in tutta la città e c'è attesa per la sfida di Gubbio perché se è vero come è vero che questo è solo il primo turno dei playoff è altrettanto vero che l'entusiasmo della tifoseria si è altrettanto risvegliato. E lo sapete di chi è il merito? Della società tutta insieme. A proposito facciamo gli auguri di buon compleanno a Bruno Russo che oggi compie 56 anni. Per quanto riguarda la squadra i giocatori stanno tutti bene e sono pronti ad affrontare questa gara.

Diverse sono le soluzioni che ha mister Pagliuca ma il tecnico deciderà soltanto all'ultimo momento per non dare vantaggi agli avversari. E' chiaro però che l'ossatura della squadra non cambierà e l'importante che in tutti i reparti ci sia l'imbarazzo della scelta. Anche Frigerio che era quello in non perfette condizioni sta riprendendo in pieno e a nostro avviso sarà a disposizione. Stesso discorso per Visconti e Rodriguez. L'unico giocatore che non sarà della partita è uno dei due ex del gubbio e stiamo parlando di Francesco Fedato che ormai ha terminato anzitempo la stagione per il suo problema alla caviglia. Il giocatore seguirà da fuori i playoff ovviamente restando vicino ai propri compagni. In questi allenamenti Pagliuca ha voluto dalla sua squadra intensità ed il trainer ha fatto lavorare i suoi ragazzi soprattutto sulla fatica, visto che la squadra per lui deve essere brillante tutti i novanta minuti. Insomma in queste sedute nessun dettaglio viene trascurato perché i playoff sono un sogno importante da coltivare e l'obbiettivo da parte di tutti è quello senza dubbio di continuare a sognare passando il turno.