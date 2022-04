Cucchietti convince, l'attacco no

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 9 aprile 2022, 16:48

Il dirigente rossonero: "Era una partita da non perdere per centrare l'obiettivo play off. C'è rammarico, perché ora i nostri avversari ci hanno scavalcato in classifica e preso un piccolo vantaggio, ma abbiamo ancora chances in chiave spareggi promozione: sotto con il Grosseto"

sabato, 9 aprile 2022, 16:39

Il tecnico rossonero per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi: "Ci è mancata intensità e cattiveria e poi abbiamo preso l'ennesimo gol su calcio da fermo, usciamo dal campo senza punti e non è la prima volta che succede ma questa volta la responsabilità è tutta nostra"

sabato, 9 aprile 2022, 13:32

I rossoneri cercano la matematica salvezza e punti play off nel derby di Carrara: Pagliuca sceglie Cucchietti al posto di Coletta e rilancia Ruggiero al posto di Nanni. Occasioni per Visconti e Giannetti. Cucchietti para un rigore, poi sblocca Rota

venerdì, 8 aprile 2022, 14:58

Per inseguire un sogno chiamato playoff, mister Pagliuca chiede ai suoi una prestazione super a Carrara e la stessa intensità che i giocatori hanno messo in campo con il Pescara e durante gli allenamenti di questa settimana: la probabile formazione, a centrocampo si va verso la conferma di Tumbarello