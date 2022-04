Gubbio-Lucchese: si gioca alle ore 17,30

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 26 aprile 2022, 11:45

Il diesse rossonero: "Il nostro obiettivo è andare più avanti possibile, avendo comunque il rispetto dei nostri avversari. questa squadra non verrà smantellata, ma potenziata, ovviamente secondo le disponibilità: a breve incontri con i procuratori dei giocatori in scadenza"

lunedì, 25 aprile 2022, 15:10

Rientrato in gruppo anche l'attaccante che potrà essere disponibile per la sfida di domenica prossima a Gubbio. Anche Visconti sta visibilmente meglio ed ha lavorato con la squadra, da valutare le condizioni di Frigerio che sabato scorso ha rimediato una distorsione ad una caviglia ma nell'ambiente c'è ottimismo

lunedì, 25 aprile 2022, 08:25

La miglior difesa è risultata essere quella del Modena che ha subito solo 25 reti ed è anche per questo che la squadra di Tesser è andata in B con 2 punti di vantaggio sulla Reggiana che ha invece vinto la palma per il miglior attacco con ben 72 reti.

domenica, 24 aprile 2022, 15:22

Rossoneri che sono attesi da una settimana importante in cui si capiranno le reali condizioni di Leandro Rodriguez, il giocatore, se tutto andrà bene, rientrerà in gruppo e potrà essere a disposizione di Pagliuca. Da monitorare invece le condizioni di Frigerio che ieri è uscito malconcio per una piccola distorsione...