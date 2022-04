Porta Elisa News



La Carrarese prova a mettere la freccia

giovedì, 7 aprile 2022, 16:11

di diego checchi

Contro la Lucchese, la Carrarese vorrà assolutamente cercare di vincere per rimanere attaccata alla zona playoff e per riscattare la sconfitta patita a Teramo con il risultato di 2-1. La squadra di Di Natale dovrà ritornare sui suoi standard anche a livello di prestazione e quella con la Lucchese potrà essere l'occasione per farlo. I marmiferi sono la bestia nera dei rossoneri come abbiamo già scritto in un altro pezzo. Questa squadra è un mix di esperienza e gioventù e ci sono diversi giovani interessanti. Fare dei nomi non sarebbe corretto per gli altri ma siamo convinti che alcuni di loro li vedremo in altri palcoscenici che non siano la Serie C. In fin dei conti la Serie C è solo una palestra per farli crescere al meglio. L'obbiettivo della Carrarese di inizio stagione era quello di centrare i playoff anche se ha avuto alcune battute a vuoto che ne hanno rallentato il processo di crescita ma questa società è seria e fatta di programmazione per un futuro che deve essere senz'altro roseo. Intanto però a Carrara pensano soltanto alla gara contro la Lucchese.

Peraltro, nella Carrarese c'è un ex rossonero e ci riferiamo a Gianluca D'Auria che a Lucca fece soltanto intravedere le proprie qualità perchè fermato da un infortunio. Il modulo della Carrarese è il 4-3-1-2 con Bramante dietro Doumbia e Giannetti ma le alternative a Di Natale non mancano perchè può contare appunto su altri giocatori di livello elevato per la categoria. Non sappiamo se per questa partita recupererà il difensore centrale Tunjov che al limite andrà in panchina. per il resto non ci dovrebbero essere novità di formazione rispetto agli undici schierat contro il Teramo. Questa la probabile formazione 4-3-1-2: 22 Vettorel, 29 Semprini, 21 Rota, 15 Marino, 3 Imperiale, 5 Battistella, 6 Berardocco, 18 Figoli, 30 Bramante, 24 Doumbia, 99 Giannetti. A disposizione: 12 Barone, 69 Arcuri, 23 Bagnoli, 14 Bertipagani, 8 Bevilacqua, 10 D'Auria, 13 Energe, 27 Grassini, 68 Khailoti, 19 Pasciuti, 7 Petrelli, 4 Sabotic. Allenatore: Di Natale