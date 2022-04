Porta Elisa News



Lucchese, inizia alla preparazione per il derby con la Pistoiese

lunedì, 18 aprile 2022, 00:08

di diego checchi

Con la Lucchese che ha conquistato i play off, la domanda sorge spontanea: che tipo di scelte farà Guido Pagliuca nell'ultima gara contro la Pistoiese che si terrà sabato prossimo alle 17,30 al Porta Elisa? Due sono le strade, la prima è quella di non stravolgere niente e fare solo qualche cambio di uomini per puntare alla vittoria e alla miglior posizione possibile per la fine del campionato, la seconda è quella di dare spazio ai giovani come Plai, Quirini, D'Ancona, Ricchi e Zanchetta e fare giocare quegli elementi che devono recuperare la condizione come Semprini, Rodriguez e Papini. La risposta ce la darà soltanto durante la settimana il tecnico rossonero ma a nostro avviso, conoscendolo, sceglierà una soluzione di compromesso perché se è vero che vorrà premiare quei giovani che si sono allenati con grande dedizione per tutta la stagione, è altrettanto vero che non vorrà schierare una formazione che non sia competitiva.

La certezza è che mancheranno Minala e Tumbarello, appiedati dal giudice sportivo dopo la gara con il Grosseto, il primo perché ammonito in recidività e il secondo per la doppia ammonizione con la conseguente espulsione. La settimana di lavoro che inizierà domani e porterà alla partita di sabato sarà affrontata con la giusta concentrazione e servirà come prova generale per i play off, dove la Lucchese vorrà sicuramente essere una delle sorprese. Sarebbe bello che sabato prossimo il Porta Elisa si vestisse a festa per regalare alla squadra un bel colpo d'occhio e omaggiarla per un risultato così prestigioso.