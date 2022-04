Porta Elisa News



Pagliuca: "Contro il Pescara servono grande ritmo e intensità"

martedì, 29 marzo 2022, 16:40

Queste le dichiarazioni di mister Pagliuca alla vigilia della gara contro il Pescara:

"Sono 8 mesi che vedo questo gruppo di ragazzi, tra i più giovani del campionato, allenarsi con sacrificio, voglia ed entusiasmo. La consapevolezza dei nostri mezzi nasce non solo dalle buone prestazioni e dai risultati, ma anche e soprattutto da quello che i ragazzi hanno saputo creare tra di loro all'interno dello spogliatoio.

In un girone competitivo come il nostro, sappiamo che ogni partita dovrà essere giocata da qui al termine della stagione con cattiveria sportiva e grande attenzione, mettendo sempre in primo piano quel ritmo che nasce dal piacere e il coraggio di divertirsi giocando a calcio. Questa settimana ho rivisto il morso e il passo che avevamo fino alla partita di Reggio. Anche contro il Pescara, non potremo fare a meno di grande ritmo e intensità per affrontare una squadra con valori importanti in tante zone di campo. Per quanto riguarda gli infortunati, abbiamo recuperato Brandi. Gli altri ne avranno ancora per un po'. Nel post partita di Siena non ho menzionato i nostri tifosi e mi sento di farlo ora, perché anche domenica sembrava di giocare in casa: grandi per tutto il tempo.

Contro il Pescara potremo contare sul fattore Curva Ovest, il nostro uomo in più che ci ha spinto e supportato per tutta la stagione. Lottiamo e combattiamo insieme ogni domenica, spingendo i ragazzi su ogni pallone, verso un obiettivo comune".