Porta Elisa News



Prezzi speciali per il derby con la Pistoiese

martedì, 19 aprile 2022, 16:54

Che sia una festa: la Lucchese intende chiudere la stagione regolare regalando ai suoi tifosi, oltre che come tutti si augurano con un nuovo risultato sul campo, anche una serie di iniziative che sono state presentate dal direttore generale rossonero Mario Santoro.

"Vorremo fosse una festa per tutti e lo stadio gremito, per quello che è possibile vista la capienza: abbiamo invitato tutte le scuole calcio del settore, e i biglietti in curva saranno a 5 euro e 10 in gradinata. Naturalmente sarà presente tutto il nostro settore giovanile e femminile in cui crediamo molto. Questo è solo l'inizio perché vogliamo ricreare il senso di appartenenza e in base al rapporto di collaborazione con il territorio, Tau-Livorno si giocherà al Porta Elisa, visti gli ottimi rapporti che intercorrono".

"Venerdì uscirà l'album delle figurine solo della Lucchese, ci saranno i giocatori, lo staff, tutto il settore giovanile e quello femminile. Al nostro point, dalle ore 15 di venerdì, ci saranno anche alcuni giocatori che firmeranno gli album, le figurine saranno in vendita al point stesso e poi anche in altri punti: è un modo per dare senso di appartenenza. Stiamo lavorando anche a altre iniziative, grazie alla grande passione del nostro staff".

"Coletta ha rinnovato per altri due anni: i rinnovi si fanno in due, il nostro direttore sta lavorando sull'argomento, era giusto partire dal nostro capitano. Il mister? Ha ancora un anno, vediamo se prolungheremo. Il via libera dal consiglio comunale sulla manifestazione di interesse per i lavori allo stadio? Non abbiamo novità, attendiamo: mancano pochi consigli comunali alla fine".