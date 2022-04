Porta Elisa News



Picchi potrebbe farcela

mercoledì, 6 aprile 2022, 16:13

Allenamento mattutino a Porcari per la Lucchese. Mister Pagliuca ha fatto lavorare i suoi sui reparti e ha fatto svolgere delle partitelle a tema ai ragazzi. Per quanto riguarda la formazione è ancora presto per dirlo anche perché l’intera rosa sta bene e non è escluso che Pagliuca possa cambiare qualcosa anche in considerazione del fatto che è rientrato in gruppo Mauro Semprini. A centrocampo c’è l’abbondanza perché Picchi sta molto meglio e potrebbe tornare di nuovo a disposizione dopo che domenica scorsa ha saltato la gara contro il Pescara per un piccolo problema muscolare.

Fino a venerdì la squadra si allenerà a Porcari per allenarsi al meglio in vista del campo sintetico e inseguire un sogno che si chiama playoff. È chiaro che il derby contro la Carrarese è da prendere con le molle ma la Lucchese vista in queste ultime sfide, se la può giocare con tutte. Prendiamo l’esempio di Tumbarello: questo giocatore ha stupito tutti alla prima da titolare per la sua dinamicità e per la sua voglia di mettersi in mostra. Questo vuol dire che la rosa è omogenea e che tutti i giocatori possono essere utilizzati nella stessa maniera. Chiaro è che poi ci sono i giocatori dai quali Pagliuca non può prescindere e ci riferiamo, per esempio, a Belloni, Minala, Bachini, Bellich, Nannini, Corsinelli.