Rossoneri subito in campo

domenica, 10 aprile 2022, 14:27

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara di giovedì sera contro il Grosseto. Ovviamente nell'ambiente rossonero c'è voglia di riscattare la sconfitta di ieri e di puntare a raggiungere almeno un posto nei play off per coronare un sogno. Intanto, però, c'è da sottolineare che il primo obiettivo della società è stato centrato, ovvero la salvezza matematica. Quindi, non resta che fare i complimenti a tutti, nessuno escluso, per una stagione che è stata più che positiva.

Adesso, però, c'è voglia di chiudere in bellezza e di potersi giocare gli spareggi promozione per cui serviranno almeno 3 o 4 punti. La Lucchese non ha sicuramente due partite facili, con il Grosseto che ha l'obbligo di vincere per mantenere vive le speranze di non retrocedere direttamente, e la Pistoiese che può ancora raggiungere la salvezza prima dei play out. Siamo convinti che questi ragazzi vorranno far di tutto per entrare nelle prima dieci. Per quanto riguarda gli infortunati, a Grosseto non ci saranno né Papini, né Rodriguez, né Fedato, mentre potrebbe rientrare tra i ventitré Mauro Semprini, che ha ancora tre giorni per recuperare dopo l'infortunio al ginocchio. Da capire se tra i pali verrà riconfermato o meno Cucchietti, che a Carrara ha fatto piuttosto bene.