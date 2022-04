Porta Elisa News



Russo: "A questo punto, cerchiamo i play off"

domenica, 3 aprile 2022, 16:49

Bruno Russo è visibilmente soddisfatto quando arriva in sala stampa a commentare la gara di oggi che ha visto i rossoneri ancora una volta in grado di sconfiggere una delle corazzate del campionato: "Una grande vittoria contro una delle squadre più importanti del campionato sia come organico che come blasone, è una vittoria che fa bene al movimento rossonero e riconcilia al 100% la città con il calcio, siamo molto contenti.

Chiaramente credo che per la salvezza non ci siano problemi e a questo punto cerchiamo i play off. Penso che ci divertiremo, la sqaudra è in forma e la crescita del gruppo direi che è finalmente completa, si vede il lavoro di un grande mister... penso che se riusciremo a centrare i play off potremo essere la scheggia impazzita. Voglio elogiare tutti i ragazzi e soprattutto il gran lavoro che il mister svolge in settimana, credo che adesso i risultati si vedano sul campo".