Semprini a disposizione per Grosseto

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 10 aprile 2022, 14:27

Ripresa la preparazione in vista della trasferta di Grosseto di giovedì sera dove non ci saranno né Papini, né Rodriguez, né Fedato, mentre potrebbe rientrare tra i ventitré Mauro Semprini, che ha ancora tre giorni per recuperare dopo l'infortunio al ginocchio

sabato, 9 aprile 2022, 16:48

Il dirigente rossonero: "Era una partita da non perdere per centrare l'obiettivo play off. C'è rammarico, perché ora i nostri avversari ci hanno scavalcato in classifica e preso un piccolo vantaggio, ma abbiamo ancora chances in chiave spareggi promozione: sotto con il Grosseto"

sabato, 9 aprile 2022, 16:39

Il tecnico rossonero per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi: "Ci è mancata intensità e cattiveria e poi abbiamo preso l'ennesimo gol su calcio da fermo, usciamo dal campo senza punti e non è la prima volta che succede ma questa volta la responsabilità è tutta nostra"

sabato, 9 aprile 2022, 16:30

Il portiere di riserva, schierato a sorpresa da Pagliuca, para un rigore e rimane attento nelle poche occasioni avute dagli apuani, l'attacco rossonero produce pochissimo, nonostante l'ingresso di tutte le punte a disposizione. In ombra Collodel e Minala: le pagelle di Gazzetta