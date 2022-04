Verso i play off, Rodriguez in gruppo

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 25 aprile 2022, 08:25

La miglior difesa è risultata essere quella del Modena che ha subito solo 25 reti ed è anche per questo che la squadra di Tesser è andata in B con 2 punti di vantaggio sulla Reggiana che ha invece vinto la palma per il miglior attacco con ben 72 reti.

domenica, 24 aprile 2022, 15:22

Rossoneri che sono attesi da una settimana importante in cui si capiranno le reali condizioni di Leandro Rodriguez, il giocatore, se tutto andrà bene, rientrerà in gruppo e potrà essere a disposizione di Pagliuca. Da monitorare invece le condizioni di Frigerio che ieri è uscito malconcio per una piccola distorsione...

sabato, 23 aprile 2022, 19:58

Il tecnico rossonero traccia un bilancio: "Siamo andati bene e abbiamo saputo soffrire portando a casa il risultato. Sono contento per Lucca e per i suoi tifosi, devo dire che più che l'obiettivo dei play off, è stato tutto il viaggio a essere eccezionale, tutte le componenti hanno dato il...

sabato, 23 aprile 2022, 19:55

Il tecnico degli arancioni: "Nel secondo abbiamo sbagliato in diverse occasioni come è evidente nei gol dei rossoneri. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori i diffidati e abbiamo avuto alcune defezioni, insomma era una partita difficile. Complimenti alla Lucchese per la stagione"