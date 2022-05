Porta Elisa News



Bachini a un passo dalla firma

domenica, 8 maggio 2022, 18:33

di diego checchi

Daniele Deoma sta trascorrendo in famiglia il suo cinquantesimo compleanno e a tal proposito la direzione tutta fa i migliori auguri al DS rossonero che da domani si concentrerà a pieno sui rinnovi di contratto di quei giocatori che sono in scadenza e che la società ha intenzione di confermare. Non tarderanno ad arrivare le firme del difensore Matteo Bachini, si parla di un accordo biennale, e di Federico Papini, che sarà anche la prossima stagione a disposizione di mister Pagliuca. In settimana, poi, il DS avrà dei colloqui anche con i procuratori di Belloni e di Minala perché queste sono le priorità.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, bisognerà aspettare la fine di tutti i campionati per capire come la Lucchese potrà intervenire, soprattutto per l'attacco. L'obiettivo, come ha spesso ripetuto il presidente Vichi, è quello di alzare l'asticella, compatibilmente con i limiti delle casse societarie e quindi senza fare il passo più lungo della gamba. Intanto, per quanto riguarda le altre società, bisogna sottolineare che ci sarà una sorta di rinnovamento a Pontedera perché dopo l'addio del DG Giovannini, che sembra essere indirizzato ad Arezzo, e l'arrivo sulla tolda di comando di Rosettano Navarra, per la panchina si pensa ad un nome assai suggestivo, quello di Camoranese.

L'ex attaccante rossonero Massimo Rastelli, che lo scorso anno è stato per un breve periodo l'allenatore del Pordenone, sembra essere vicino alla panchina dell'Avellino, in corsa con lui Daniele Marcolin ex Albinoleffe. L'Ancona-Matelica ha rinnovato il contratto per altri due anni all'allenatore Gianluca Colavitto mentre l'Olbia ha fatto firmare il bomber Ragatzu per un altro anno. Per chiudere, tragedia in casa Montevarchi, dove l'allenatore del settore giovanile Gregorio Pagliucoli è mancato nella notte.