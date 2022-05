Porta Elisa News



Deoma studia i giovani del Cagliari e della Sampdoria

giovedì, 26 maggio 2022, 08:11

di diego checchi

Il lavoro dei dirigenti della Lucchese sta proseguendo e Daniele Deoma continua nella sua opera di costruzione della squadra. Grandi novità di giornata non ce ne sono anche se il ds ha avuto diversi appuntamenti ed è possibile che nella giornata di oggi salga a Milano per parlare con i dirigenti del Milan e capire se la Lucchese potrà avere in prestito Bellodi, Frigerio e Tonin. Il ds si è concentrato anche sui quarti di finale Primavera ed ha visto la gara tra Cagliari e Sampdoria. In tutte e due le squadre ci potrebbero essere dei prospetti molto interessanti da poter valutare per la formazione rossonera. Intanto per quanto riguarda gli ex rossoneri c'è da sottolineare che Giancarlo Favarin è rimasto al Prato per un'altra stagione.

Il tecnico ha sposato il progetto dei lanieri nonostante le due richieste che gli erano pervenute dalla Fidelis Andria e dal Monopoli. Il difensore Daniele Solcia che è stato a Lucca la scorsa stagione, dopo la retrocessione con il Seregno potrebbe trovare un accordo con la Pro Sesto a titolo definitivo. Ricordiamo che il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta con la quale ha ancora un anno di contratto.

Per quanto riguarda la panchina del Pontedera dopo l'addio di Maraia in pole c'è Federico Guidi ex tecnico di Teramo, Casertana e Fiorentina Primavera. Intanto l'Avellino ha ufficializzato come allenatore l'ex tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino, di conseguenza è svanita la possibilità che Massimo Rastelli possa ritornare sulla panchina degli irpini. Andando al girone della Lucchese c'è da sottolineare che l'Olbia sta per scegliere l'allenatore, si tratta di Alessandro Agostini che tutt'ora è impegnato nelle finali Primavera con il Cagliari. Vincenzo Torrente invece non è più l'allenatore del Gubbio e gli umbri potrebbero affidarsi a Aimo Diana che non è certo della permanenza a Reggio Emilia dopo l'uscita dai play off.