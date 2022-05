Gubbio-Lucchese: 1-0 al 47' st Arena regala la qualificazione agli umbri

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 1 maggio 2022, 19:53

Il dirigente rossonero: "Potevamo passare il turno, la squadra umbra era alla nostra portata. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Ottimo campionato, ma mi spiace moltissimo che è finita già ora: con poco in più potevamo continuare questa bella avventura.

domenica, 1 maggio 2022, 19:29

Splendida la coreografia nel momento dell'entrata in campo delle squadre con uno striscione con su scritto "Ancora amore, amor per te!", con una citazione di una famosa canzone di Lucio Battisti e centinaia di cartoncini rossoneri con l'effige della Pantera. Il sostegno è stato incessante per tutta la gara,

domenica, 1 maggio 2022, 19:29

I due giocatori schierati a sorpresa disputano una grande gara e sono protagonisti di molte delle giocate rossonere. Bene anche Corsinelli, in ombra Minala e Semprini che vengono sostituiti nella ripresa. Coletta attento, Nannini generoso: le pagelle di Gazzetta

sabato, 30 aprile 2022, 16:03

La Lucchese, con al seguito circa 700 tifosi, comincia il suo torneo nel torneo facendo visita al Gubbio in una gara in cui ha a disposizione un unico risultato: la vittoria. Pagliuca potrebbe lanciare un centrocampo a tre con Picchi, Minala e Collodel: la probabile formazione