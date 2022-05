Porta Elisa News



I tifosi rossoneri danno spettacolo anche in Umbria

domenica, 1 maggio 2022, 19:29

"Benvenuti al Porta Elisa", hanno gridato per larghi tratti i circa 700 tifosi rossoneri che sono giunti a Gubbio e che hanno fatto sentire la squadra di Pagliuca praticamente in casa. Macchine, pulmini, pullman: da Lucca sono arrivati in tutti i modi per questo play off che ha voluto dire tornare a sognare dopo anni bui.

Splendida la coreografia nel momento dell'entrata in campo delle squadre con uno striscione con su scritto "Ancora amore, amor per te!", con una citazione di una famosa canzone di Lucio Battisti e centinaia di cartoncini rossoneri con l'effige della Pantera. Il sostegno è stato incessante per tutta la gara, che purtroppo non ha premiato la Lucchese. Alla fine, comunque, solo applausi per tutti.