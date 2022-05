Porta Elisa News



Mercato, molti rumors poche conferme

sabato, 28 maggio 2022, 13:09

di diego checchi

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, anche perché alcune squadre devono finire i play off di Serie C, ma la Lucchese sta intensificando i contatti con i giocatori che vuole portare a Lucca e con quelli che vuole confermare dopo aver già prolungato i contratti di Coletta, Bachini e Papini oltre al tecnico Pagliuca.

Anche le altre società sono ancora quasi tutte ferme se non per quel che riguarda la scelta di allenatori e direttori sportivi. Per esempio, la Vis Pesaro ha rotto gli indugi e si è affidata a David Sassarini ex tecnico della Pistoiese mentre il Vicenza, dopo la retrocessione, ha deciso di ripartire dall'ex rossonere Francesco Baldini che è stato confermato in coppia con il DS Federico Balzaretti. Moreno Zebi che ha lasciato il Cesena, è molto vicino a diventare nuovo DS del Novara mentre a Carrara si sta ancora pensando a chi sarà il successore di Totò Di Natale, il casting continua e l'ultimo a essere interpellato è l'ex Siena Massimiliano Maddaloni. A proposito di Siena, è vicino il passaggio di proprietà della società bianconera e Maurizio Pellegrino ha declinato la proposta per diventare nuovo responsabile dell'area tecnica. A Pontedera il nome forte per la panchina è quello di Federico Guidi, che lo scorso anno era al Teramo; lui è stato contattato anche dalla Primavera della Roma che dopo oltre vent'anni si potrebbe separare da Alberto De Rossi.

Sul fronte Mantova è certo ormai l'arrivo in panchina di Manuel Scalise, ex giocatore rossonero (nella foto) nella stagione 2007/2008 che lo scorso anno ha fatto molto bene in Serie D con la Caronnese. Piero Braglia invece potrebbe ripartire dal Pescara dopo che era stato fatto anche il nome di Zeman che nel frattempo ha lasciato il Foggia insieme al direttore sportivo Pavone. Il Francavilla si è affidato ad Antonio Calabro, ex Catanzaro mentre l'Avellino ha scelto Roberto Taurino. Andando in Serie D, la retrocessa Pistoiese sta pensando di affidarsi ad un ex arancione di grande spessore, stiamo parlando di Emmanuel Cascione attualmente al Sassuolo U18.