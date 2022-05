Porta Elisa News



Mercato, anche Coccia nel mirino

martedì, 24 maggio 2022, 12:14

di diego checchi

Il mercato della Lucchese va avanti senza fretta. Domani il ds Daniele Deoma sarà a Milano a parlare con il Milan per il difensore Bellodi, il centrocampista Frigerio (si tratterebbe di una conferma) e per l’attaccante Tonin. Bellodi (2000) e Tonin (2001) erano all’Alessandria e al Cesena. Intanto Deoma va alla ricerca anche di altri giovani under e proprio in queste ore è venuto fuori il nome di Lorenzo Coccia, terzino sinistro classe 2002 che la scorsa stagione ha militato nel Follonica Gavorrano. Il giocatore di proprietà del Frosinone è stato uno dei più positivi in Serie D ed ha realizzato anche due reti. Proprio con il Frosinone si potrebbe riaprire anche un altro discorso, ovvero quello di Marco Bellich. Il difensore classe 1999 piace da matti alla formazione laziale che sembra essere disposta ad offrire una cifra assai importante.

Su Bellich c’è anche il Cittadella ma i buoni rapporti con la squadra gialloblu potrebbero (e usare il condizionale è d’obbligo in questi casi) portare a un doppio affare in entrata e in uscita. Deoma è molto vigile su tutti i fronti, tanto è vero che alcuni osservatori rossoneri saranno presenti a vedere le finali Primavera che inizieranno proprio oggi per visionare i giovani che potrebbero fare al caso della Lucchese. Per quanto riguarda le trattative, restano in piedi anche i discorsi che portano a Bocic del Pescara, che nell’ultima stagione era alla Pistoiese e a Martina che si svincolerà il 30 giugno dalla società arancione perché retrocessa in Serie D. Nessuna novità da registrare per quanto riguarda Belloni e Minala. Le parti si aggiorneranno nei primi giorni di giugno e la volontà da parte della società è quella di confermare entrambi i calciatori anche se non bisogna nascondere che soprattutto su Belloni ci sono tante proposte. Ma alla fine conterà più di tutti la volontà del calciatore.