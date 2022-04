Porta Elisa News



Pagliuca: "Ho visto negli occhi dei ragazzi il desiderio di fare bene"

sabato, 30 aprile 2022, 11:54

Guido Pagliuca ha come al solito rilasciato le dichiarazioni del prepartita all'ufficio stampa rossonero alla vigilia della gara di Gubbio che deciderà ll turno play off: "L'entusiasmo della città in questi giorni si sta facendo sentire ed è bellissimo. Tutto questo rende merito ad un gruppo di calciatori che sono stati meravigliosi sin dal primo giorno di lavoro. Il traguardo dei playoff in un girone difficile come il nostro è quello che la nostra gente si merita, quello che tutti i ragazzi si meritano e quello che tutto il mondo Lucchese merita. Ho visto la squadra allenarsi con grande ritmo, ricercando sincronia e divertimento in ogni allenamento. Ho visto negli occhi dei ragazzi il desiderio di far bene".



"Ci dobbiamo credere tutti insieme, con forza. Ora e durante la partita dobbiamo essere uniti, con la consapevolezza di ciò che ci ha portato qui, senza fare cose diverse o avere atteggiamenti diversi rispetto a quanto abbiamo sempre fatto. Nelle ultime 10 partite abbiamo ottenuto 21 punti, battendo Pescara, Reggiana ed Entella. Tenere sempre a mente i fattori che ci hanno permesso di battere queste squadre forti sarà essenziale. Così come tenere in controllo le emozioni, la comunicazione tra di noi nello spogliatoio prima della partita e durante la partita, rimanere in totale controllo sugli obbiettivi di prestazione, della nostra condizione fisica. Controllo e coraggio. Questo è il nostro mantra".



!A Gubbio sappiamo di avere solo un risultato a nostra disposizione e dovremo essere bravi a giocare con grande ritmo. Tutti i giocatori sono a disposizione tranne Fedato e tutti stanno dimostrando di volersi guadagnare una maglia per questa bellissima partita. Vorrei che potessero giocare tutti perché sono splendidi. Tutti ci credono, tutti lo sognano, tutti lavorano come belve per questa maglia, ma soprattutto tutti lo meritano. Abbiamo soluzioni in ogni reparto e con lo staff scioglieremo nelle prossime ore gli ultimi dubbi. I nostri tifosi saranno lì con noi, Lucca è con noi. Ce la possiamo fare, ci dobbiamo credere e ci dobbiamo spingere per tutto il tempo a vicenda, con grande forza".