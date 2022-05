Porta Elisa News



Per l'attacco spunta ancora una volta il nome di Arras

giovedì, 26 maggio 2022, 18:35

Ogni estate torna fuori questo nome per l'attacco della Lucchese, si tratta di Davide Arras, esterno d'attacco classe '98 che all'occorrenza può anche agire come punta centrale che lo scorso anno ha militato nel Grosseto, dove ha totalizzato 37 presenze mettendo a segno 7 reti. Per quale motivo accostiamo Arras alla Lucchese?

Perché è un giocatore che mister Guido Pagliuca conosce molto bene per averlo avuto alle sue dipendenze alla Pianese in Serie D dove nella stagione 2020-2021 segnò ben 16 gol nelle 34 gare disputate.L'attaccante di Olbia è il giocatore giusto per come vuole giocare il tecnico di Cecina e bisogna fare anche un'altra considerazione: in attacco, per adesso, sotto contratto c'è il solo Semprini e quindi è chiaro che la Lucchese ha bisogno di alternative in questo reparto. Su Arras, oltre alla Lucchese, ci sarebbero anche Carrarese, Latina e Renate, vedremo se questo pour parler si trasformerà in trattativa.