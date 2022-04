Porta Elisa News



Play off, il futuro passa da Gubbio

sabato, 30 aprile 2022, 16:03

di diego checchi

Per la Lucchese, con la trasferta a Gubbio di domani alle ore 17:30, inizia l'avventura dei play off. La squadra di Pagliuca sarà accompagnata da una marea di tifosi che raggiungeranno la città umbra con pullman, pulmini e auto private: in totale, circa 700 persone. A Lucca si è risvegliato un entusiasmo che era sopito ormai da molto tempo e di questo va riconosciuto il merito alla società, a mister Pagliuca e ai suoi ragazzi che hanno fatto oltre le aspettative.

Adesso, non resta che continuare a sognare e la Lucchese dovrà andare a Gubbio libera di testa, sapendo che ha tutte le carte in regola per fare una grande prestazione e vincere la partita. Ricordiamo il regolamento: la Lucchese sarà eliminata al novantesimo se non avrà vinto la partita e questo dipende dal fatto che il Gubbio è arrivato davanti ai rossoneri in classifica. Di conseguenza la squadra di Pagliuca giocare una gara prima giudiziosa e senza commettere errori e poi capitalizzare al meglio le occasioni che le saranno concesse. Diciamo subito che la partita non sarà facile perché il Gubbio è un avversario di tutto rispetto, che gioca bene a calcio e che ha nell'uno contro uno sugli esterni la sua arma migliore. I rossoneri, quindi, dovranno sfornare una prestazione come quelle viste contro Entella, Reggiana o Pescara, imponendo alla partita ritmi molto alta.

Per quanto riguarda la formazione, c'è da sottolineare che l'attaccante spagnolo Rodriguez sarà finalmente a disposizione del tecnico di Cecina e partirà dalla panchina mentre l'unico che non ci sarà è l'ex Fedato, che da poco si è sottoposto ad un intervento alla caviglia e la sua stagione è finita. Per il resto, Guido Pagliuca ha solo l'imbarazzo della scelta ma la formazione la deciderà solo all'ultimo minuto. Tra i pali dovrebbe ritornare Coletta dopo che Cucchietti ha giocato nelle ultime tre partite con ottimi risultati. La difesa a quattro sarà composta da Corsinelli a destra, Bellich e uno fra Bachini e Baldan, con Nannini a sinistra. A centrocampo Collodel e Minala sono sicuri del posto mentre Picchi, Frigerio, Tumbarello e Visconti si giocano la maglia da titolare. In avanti, Nanni dovrebbe essere l'attaccante di riferimento con accanto Semprini e Belloni alle spalle. Gli ultimi allenamenti sono stati a porte chiuse e quindi il mister potrebbe aver provato anche altre soluzioni.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 8 Picchi, 30 Belloni, 18 Nanni, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 14 Quirini, 27 Baldan, 3 Visconti, 4 Tumbarello, 16 Frigerio, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Rodriguez, 19 Ubaldi, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.