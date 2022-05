Porta Elisa News



Serie C, cominciano i movimenti

venerdì, 20 maggio 2022, 18:45

In attesa di capire se Deoma avrà stretto qualche accordo con il Milan, in giornata aveva l'incontro con i dirigenti rossoneri dove presumibilmente si doveva parlare di Frigerio, Tonin, Bellodi e forse anche altri, ci concentriamo sul mercato delle altre e vi diciamo che Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Cesena, con Stefano Stefanelli, ex Pistoiese, come nuovo DS.

L'Olbia cambierà allenatore, infatti la società e Max Canzi hanno deciso di interrompere il rapporto. Il Montevarchi invece conferma Roberto Malotti mentre il San Donato Tavarnelle dovrebbe proseguire con il tecnico Paolo Indiani con cui ha vinto il campionato di Serie D. Ancora nessuna novità per quanto riguarda il tecnico sul fronte Pontedera, anche se il nuovo DS Moreno Zocchi ha qualche idea in testa per il dopo Maraia.