Porta Elisa News



I giorni passano, lo stallo inizia a preoccupare i tifosi

giovedì, 2 giugno 2022, 18:32

di diego checchi

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse della Lucchese (fino a lunedì Deoma non sarà in sede perché adesso è in Sicilia per qualche giorno), c’è un po’ di apprensione tra i tifosi perché si continuano a registrare nuovi interessamenti da parte di società di Serie C per Guido Pagliuca. Questa volta sembra sia stata la Reggiana per il post Aimo Diana a fare un pensierino su di lui. Per carità, è giusto che il lavoro del tecnico sia stato apprezzato per quello che ha fatto quest’anno con la Lucchese, ma il contratto fino a giugno 2024 lo dovrebbe blindare.

C’è curiosità anche per capire quale sarà il futuro di diversi giocatori e se la Lucchese rafforzerà la compagine societaria, andrà da sola, oppure cederà il proprio pacchetto azionario. Questa ci sembra la cosa meno probabile anche se ora come ora tutte le situazioni possono evolvere da un giorno all’altro. Insomma, dalla prossima settimana dovremmo capire qualcosa di più sul futuro immediato e non della Lucchese, anche se da parte sua Deoma ha sempre detto che farà una squadra competitiva.