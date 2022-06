Porta Elisa News



Lucchese, il mercato è in piena evoluzione

lunedì, 20 giugno 2022, 20:29

di diego checchi

Il mercato della Lucchese è in piena evoluzione, il Ds Deoma è pronto a chiudere molte trattative e a mettere a disposizione di Pagliuca una rosa competitiva. E' chiaro che fino al primo luglio non verranno ufficializzati degli acquisti, ma già in settimana potremo capire finalmente quale sarà il futuro di Belloni; il giocatore secondo Deoma e Pagliuca dovrà essere uno dei punti di forza della nuova Lucchese ma tutto dipenderà dalle pretese economiche che avrà il giocatore. La Lucchese gli proporrà un contratto triennale a cifre molto importanti e solo dopo si capirà se le strade della società e del giocatore coincideranno o meno.

La società cercherà poi di prendere tanti prestiti di elementi di squadre di serie A e B magari che hanno giocato in primavera oppure che vengono da un'altra annata in prestito; insomma tutte situazioni delle quali abbiamo già parlato tipo quella con il Pisa per Masetti, Piccinini e Quaini ma anche quella con il Milan per Tonin, Frigerio e Bellodi, Da registrare che sul difensore c'è anche un interessamento del Mantova, del Fiorenzuola dell'Olbia ma al Milan potrebbe fare gola anche il giovane Ettore Quirini, classe 2003 lucchese purosangue che ha debuttato nella scorsa stagione nella Lucchese da titolare contro la Pistoiese e i dirigenti del Milan ne hanno apprezzato le qualità: Quirini potrebbe essere inserito nella squadra Primavera, è un discorso ancora tutto da approfondire.

Sono arrivate proposte anche per Tumbarello dal girone del sud: Fidelis Andria e Taranto sembrano aver chiesto informazioni su di lui; qualche squadra si è avvicinata anche al secondo portiere Cucchietti e al centrocampista Bensaja su di lui ci sono Viterbese e Ancona.Per l'attacco Deoma ha messo gli occhi su Adorante il cui cartellino è di proprietà del Parma, ma non è escluso un interessamento anche per Simone Simeri attualmente al Bari. Il possibile arrivo di Adorante comunque non escluderebbe un altro attaccante di esperienza, magari da prendere in un secondo momento quando le cifre si saranno un po' abbassate. Intanto, per quanto riguarda la fideiussione non c'è nessun problema e a breve verrà depositata in Lega; la macchina della Lucchese sta procedendo in maniera spedita.