Porta Elisa News



Lucchese, inizia la settimana decisiva

domenica, 5 giugno 2022, 20:26

Tante le questioni aperte in casa rossonera e che potrebbero trovare una soluzione già nella settimana che va a cominciare. Innanzitutto, ci sono gli sviluppi societari: dopo il no all'offerta di acquisto inoltrata da un gruppo napoletano, sul tavolo restano solo due alternative: o dare seguito a una delle altre trattative allacciate in queste settimane, o provare a rinforzare l'attuale compagine. Il quadro è in pieno movimento, e la scelta finale sembra particolarmente incerta perché la stessa compagine societaria non sarebbe tutta sulle solite posizioni.

Un'incertezza che non può non trasmettersi alla fase di costruzione della squadra. Daniele Deoma, di ritorno dalla vacanza nella sua Sicilia, avrà parecchi nodi da sbrogliare, prima fra tutti le conferme di Belloni (appetito da numerosi club dotati di capacità economiche superiori a quelle rossonere) e di Minala (nel mirino di club esteri). Chiaro che la conferma di questi due giocatori chiave dello scorso campionato sarebbe un messaggio chiaro anche per la tifoseria che attende segnali.

Segnali che sono già arrivati sul fronte della guida tecnica, con Guido Pagliuca che ha rinnovato per altri due anni il suo contratto con la Lucchese, ma nonostante questo le voci di interessamenti di altre formazioni per il tecnico di Cecina, continuano a circolare: dopo il Gubbio, che secondo i colleghi di www.gubbiofans.it sta virando verso un altro ex rossonero ovvero Piero Braglia, si sarebbero fatti avanti la Reggiana e il Pescara. Difficile, quasi impossibile, che il tecnico interrompa il suo rapporto con la Lucchese se dovesse restare questa compagine sociale. E dunque torniamo da capo: cosa ne sarà del club? Ancora qualche giorno e si dovrebbe sapere.