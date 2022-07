Porta Elisa News



Lucchese, le firme previste per inizio settimana

giovedì, 30 giugno 2022, 09:56

di diego checchi

I tifosi rossoneri non vedono l’ora di poter parlare di calcio e capire chi saranno le figure di riferimento del gruppo Scali, nel caso, come tutto sembra, che sia il gruppo italo-australiano a rilevare il club. Tante le domande: chi sarà il direttore generale? Chi sarà il direttore sportivo? E chi sarà l’allenatore? Tutte domande alle quali, per il momento, non possiamo rispondere ma che saranno svelate quasi certamente la prossima settimana. Una cosa è certa: Daniele Deoma non ricoprirà più il ruolo di ds e lascerà in modo che la nuova società possa portare chi vuole.

Prima, ovviamente, ci vorranno le firme che dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì o al massimo, martedì. Sappiamo che il gruppo Scali ha un amministratore delegato milanese di 29 anni ed è colui che fa da trade union tra la vecchia e la nuova società. Sarà lui a scegliere il nuovo direttore generale e quello sportivo, che a sua volta sceglierà l’allenatore. Allenatori liberi ce ne sono molti, ma prima di fare nomi, bisognerà vedere su che target vorrà andare questa società e capire soprattutto quali saranno i programmi. Sappiamo che la nuova compagine ha in mente di portare a Lucca anche calciatori stranieri e soprattutto della A-League Men australiana per integrare la rosa già in essere alla Lucchese. Ricordiamo che la società ha diversi giocatori sotto contratto e starà allo staff tecnico valutare la loro posizione.