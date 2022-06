Porta Elisa News



Lucchese, più vicina la vendita?

domenica, 26 giugno 2022, 09:16

Carte sul tavolo, valutazioni in corso. La cessione del pacchetto di maggioranza della Lucchese sembra davvero dietro l'angolo. O, almeno, questo è quello che traspare dall'accelerazione nelle trattative che in questi giorni si è fatta concreta. Dopo l'iscrizione curata (e pagata) dagli attuali soci, le concrete possibilità di arrivare a un passaggio del testimone sono cresciute, del resto i possibili soggetti interessati avevano messo tra le condizioni proprio la messa in sicurezza della società con la relativa iscrizione al prossimo campionato scaricandone l'onere sull'attuale compagine.

Sfumate le possibilità di coinvolgere la sempre più sorda (e sordida) imprenditoria locale, due, ma c'è chi sussurra tre, i soggetti che sarebbero in corso e sui quali la cortina fumogena è consistente: Uno, un imprenditore di origine campana che avrebbe come intermediario un ex calciatore di serie A, l'altro un uomo di affari australiano, con i genitori però italiani, per l'esattezza toscani e calabresi. In entrambi i casi, sussisterebbero le garanzie circa le disponibilità economiche a disposizione per rilevare la Lucchese. La gara è aperta, mentre tutta la tifoseria guarda, con inevitabile preoccupazione viste le traversie degli ultimi anni, verso un futuro che per il momento rimane nella nebbia. Ma, almeno sulla carta, ancora per poco.