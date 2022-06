Porta Elisa News



Mercato, Minala verso la serie A portoghese

lunedì, 6 giugno 2022, 12:17

di diego checchi

Quello rossonero è un mercato in piena evoluzione che andrà di pari passo rispetto alle vicende societarie che non possono passare in secondo piano. Al di là di queste situazioni che andranno affrontate in un altro articolo, Deoma dovrà sciogliere tanti nodi. Primo fra tutti quello riguardante il fantasista Belloni. Non è un mistero che l’Entella sia arrivata a proporgli cifre da capogiro e che il giocatore stia riflettendo sul da farsi. Dal canto suo la Lucchese vuole provare in tutti i modi a trattenerlo ritoccandogli il contratto e allungandoglielo fino al 2025. Discorso diverso per quanto riguarda Mianala. Il giocatore sta per accettare una proposta di una società di Serie A portoghese e non crediamo che possa far parte della Lucchese anche per il prossimo anno. Ma nel calcio mercato non si sa mai, magari con un colpo di coda Deoma riuscirà a trattenerlo.

Tutte da verificare anche le questioni riguardanti Collodel. È vero, C per C, il giocatore ha manifestato la voglia di rimanere a Lucca ma crediamo che per lui ci siano delle richieste dalla cadetteria. Con il Milan Deoma ha parlato del difensore Bellodi, del centrocampista Frigerio e dell’attaccante Tonin, ma sull’ex dell’Alessandria pare essere un interessamento del Mantova. Vedremo chi la spunterà. Per quanto riguarda gli acquisti si sono fatti tanti nomi ma finché non ci saranno le firme, non potremo quali giocatori sarà riuscito ad accaparrarsi il direttore sportivo rossonero. Un diverso capitolo va aperto per quanto riguarda il portiere Tommaso Cucchietti. Era logico e anche scontato che dopo la conferma di Jacopo Coletta fino al 2024, Cucchietti sentisse l’esigenza di giocare con più continuità e un paio di squadre di C si sono fatte avanti per lui. Per sostituirlo la società dovrà decidere se puntare su un giovane (Gelmi dell’Atalanta) oppure puntare su un giocatore più esperto, ovvero Tintori della Pro Vercelli che ha diviso la stagione tra Pro Vercelli e Piacenza dove è stato titolare.