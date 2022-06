Porta Elisa News



Mercato, tante trattative in attesa dei primi accordi

giovedì, 23 giugno 2022, 12:42

di diego checchi

Lo ha detto ieri in conferenza stampa il presidente Vichi: dal primo luglio ci saranno i nuovi acquisti e ha ribadito ancora una volta come il ds Deoma non stia certamente con le mani in mano e abbia già programmato Lucchese 2022/23. Certo è che tutta la tifoseria aspetta di capire quale sarà il futuro di Belloni, ma l’incontro con il procuratore non ci sarà prima della prossima settimana.

Intanto, per quanto riguarda le uscite, le prestazioni di Giorgio Tumbarello da gennaio a giugno scorso, non sono passate inosservate, tanto è vero che l’Ancona è molto interessata a lui e proprio a questo proposito Deoma potrebbe fare scambi con la formazione biancorossa, dato che è risaputo come al direttore sportivo rossonero piacciano alcuni elementi dei dorici. Non c’è soltanto il nome di Andrea Delcarro, centrocampista, ma potrebbe esserci anche qualche elemento sul quale il ds rossonero potrebbe aver messo le proprie attenzioni.

Per quanto riguarda le cessioni, è in partenza anche Bensaja. Da capire quale trattativa andrà in porto. Almeno quattro squadre sono su di lui, ovvero Novara, Gubbio, Viterbese e la Casertana che sta facendo una grande squadra in Serie D per puntare sin da subito alla promozione in Serie C. Sarà il giocatore insieme alla Lucchese a decidere quale sarà la destinazione più giusta da poter scegliere per il suo futuro. Per quanto riguarda gli ex rossoneri c’è da sottolineare che Roberto Convitto è andato all’Arezzo mentre Matteo Meucci ha firmato per il Tau Calcio neopromosso in Serie D.