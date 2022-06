Porta Elisa News



Santoro: "Il contatto con la cordata australiana non è merito mio"

martedì, 28 giugno 2022, 12:20

Mario Santoro, direttore generale della Lucchese, tiene a precisare il suo ruolo nella cessione del club e lo fa attraverso una nota apparsa sul sito della società in cui sottolinea come la trattativa (una delle due in corso) con la cordata australiana non sia opera sua.

“Per mantenere estrema chiarezza e per non togliere alcun merito agli altri soci, che si sono prodigati per la nascita delle trattative in corso riguardo alla cessione societaria – scrive Santoro – preciso che l’interesse per l’acquisto della Lucchese della cosiddetta cordata australiana, non è frutto di un mio contatto, come invece riportato su alcuni articoli della stampa locale. Tuttavia, come sempre dichiarato, per chi potrà assicurare un futuro ambizioso al club le porte sono sempre state aperte e sarei ben lieto di portare a termine trattative che possano garantire prospettive sportive e progettualità all’altezza del glorioso nome della Lucchese”.