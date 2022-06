Porta Elisa News



Società, trattative ferme sino (almeno) all'iscrizione

venerdì, 17 giugno 2022, 17:03

Tutto fermo, almeno sul fronte della vendita del pacchetto di maggioranza della Lucchese almeno all'avvenuta iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Dopo le numerose voci delle scorse settimane e nonostante la presenza di almeno un paio di cordate che si dichiarano interessate, gli assetti societari sono destinati a rimanere tali e quali almeno sino al 23 giugno prossimo, ovvero il giorno dopo il termine ultimo fissato dalla Lega Pro per la presentazione della parte più corposa della documentazione, ovvero la presentazione della fideiussione a prima richiesta dell’importo di 350.000 euro, rilasciata da banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) società assicurative c) società iscritte all’Albo Unico che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Proprio sulla fideiussione si sono registrati alcuni degli intoppi per l'eventuale passaggio di mano, visto che la cordata calabro-australiana che sembrava vicina a chiudere (e che nei giorni scorsi è tornata, con modalità per certi aspetti sconcertanti, alla carica per la cessione del marchio da parte di Lucca United, ricevendo un nuovo e deciso no) non sarebbe stata in grado di assicurare nei tempi previsti la garanzia fondamentale per ottenere l'iscrizione, nonostante da settimane avesse avviato le trattative. Così, toccherà all'attuale compagine societaria rimediare la garanzia e poi, eventualmente, tornare a mettersi al tavolo con questi soggetti oppure con l'altra cordata (tutta italiana) che si è fatta avanti.