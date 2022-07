Porta Elisa News



Comune di Lucca: "Chieste garanzie sul progetto stadio e sulla solidità dei potenziali acquirenti"

mercoledì, 20 luglio 2022, 15:05

"L'amministrazione comunale segue con attenzione e presenza le questioni legate alla Lucchese 1905, prima realtà sportiva del territorio, che si appresta ad affrontare una stagione di rilevante importanza per il suo futuro”, lo affermano in una nota il sindaco Mario Pardini e l'assessore allo Sport Fabio Barsanti, che hanno incontrato più volte nelle ultime settimane i vertici della società rossonera, al fine di comprendere le dinamiche legate alle trattative in essere e vigilare sulla vicenda, per garantire ai dirigenti della Lucchese il supporto e sostegno necessario in questa delicata fase.

"Nel corso di questi incontri, l'ultimo dei quali è avvenuto nella giornata di ieri – prosegue la nota – è stato potuto appurare come il lavoro della dirigenza rossonera prosegua senza indugi per quanto concerne l'allestimento della nuova rosa che affronterà il campionato 2022/23 e per le questioni tecniche, mentre nel contempo vanno avanti anche i contatti relativi a nuovi, potenziali investitori. L'amministrazione, che ha chiesto di essere messa al corrente in tempo reale sugli sviluppi e sulla solidità dei possibili investitori, con garanzie richieste sulla continuità del progetto stadio, resta vigile e attenta, confermando e ribadendo il massimo impegno e interesse verso le questioni sopracitate. Sono iniziate parallelamente consultazioni verso realtà imprenditoriali del territorio, al fine di verificare l'eventuale disponibilità a sostenere e supportare, con forme da definirsi, i costi di gestione del club".