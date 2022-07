Porta Elisa News



Contini e Padalino, nomi caldi per la panchina

lunedì, 11 luglio 2022, 08:40

di diego checchi

Giorni caldissimi in casa rossonera per quanto riguarda la scelta dell'allenatore. Il DS Daniele Deoma sta sfogliando la margherita e domani o al massimo martedì prenderà una decisione. Il Direttore ha diverse soluzioni e sta pensando a quella giusta per costruire una Lucchese da battaglia, in grado di lottare su tutti i campi e contro chiunque.

In queste ore si sono fatti tanti nomi, da Panucci a Corradi, da Cevoli a Viali e Banchieri, ma sembrano essere in rialzo le quotazioni di Matteo Contini, ex calciatore di Serie A classe 1980 (nella foto) con esperienze alla guida di Giana Erminio e Pergolettese. Il tecnico di Varese sembra piacere e non poco alla società rossonera, perché è un personaggio giovane in cerca di riscatto dopo due stagioni non troppo fortunate. In fin dei conti, il trainer lombardo accetterebbe di buon grado la possibilità di una piazza come Lucca dove potrebbe fare del lavoro sul campo e di idee tattiche innovative il suo cavallo di battaglia, un po' fece Pagliuca lo scorso anno.

Se la società dovesse invece scegliere di puntare su un tecnico esperto, il nome di Pasquale Padalino, 49 anni di Foggia con l'ultima esperienza a Siena, non sarebbe da scartare. Padalino viene dalla scuola di Zeman, visto che giocò nel Foggia dei miracoli degli anni '90. Di solito, a Padalino piace giocare con il modulo 4-3-3 ma non disdegna, in certe circostanze, di mettersi con la difesa a tre. Vedremo poi se Deoma tirerà fuori un altro nome rispetto a questi.

Per quanto riguarda i giocatori, dopo l'arrivo ormai scontato del classe 2002 Alagna, Deoma sta pensando di riportare a Lucca un elemento che già c'era lo scorso anno e stiamo parlando di Frigerio. Non è da escludere anche l'arrivo, sempre dal Milan, dell'attaccante Riccardo Tonin, classe 2001, mentre sembra essere ormai sfumata l'ipotesi di arrivare al difensore Gabriele Bellodi, anche lui di proprietà del Milan ad un passo dall'Olbia.

In difesa, quindi, potrebbero arrivare Lorenzo Masetti, classe 2001 del Pisa che lo scorso anno ha giocato titolare nell'Ancona oppure, nel caso volesse si puntare su un elemento di esperienza, ci sarebbe lo svincolato Leonardo Terigi, classe '91 che è già stato allenato da Padalino al Siena ed ha fatto quasi tutto il settore giovanile con la maglia rossonera.

Da capire poi quali saranno le uscite. Marco Bellich, classe '99 che ha ancora un anno di contratto, interessa fortemente al Pordenone e al Vicenza in Serie C e al Cittadella in Serie B: è possibile che possa essere sacrificato in cambio di una cifra importante che farebbe comodo alle casse rossonere. Non è detto che rimanga a Lucca anche Francesco Corsinelli. Il giocatore viareggino ha ancora un anno di contratto ma l'interesse del Gubbio per lui è reale. La Lucchese, poi non potrà più fare lo scambio Tumbarello-Del Carro visto che l'ex Ancona è già approdato al Rimini, e dunque semmai la cessione dovrà essere montetizzatai. Per l'attacco, svanita la pista Adorante, passato alla Triestina, resta viva quella che porta a Luca Cognigni, svincolatosi dalla Fermana dopo la retrocessione.