Cordata Scali: si attende il sì o il no dall'Australia

venerdì, 8 luglio 2022, 08:27

Dopo l'ennesima giornata convulsa durante la quale si sono accavallate le voci, il club ha reso pubblica una nota in cui precisa che la trattativa con il gruppo calabro-australiano guidato da Nicky Scali non ha avuto ulteriori passi in avanti: "Da uno dei gruppi interessati sono state chieste altre 24...

mercoledì, 6 luglio 2022, 17:46

Lo stallo societario si sta ripercuotendo anche sulle scelte tecniche: dopo l'addio di Pagliuca, la panchina rossonera è ancora vuota così come è praticamente bloccato il mercato in entrata e in uscita. Una situazione che deve per forza sbloccarsi in un senso o in un altro

martedì, 5 luglio 2022, 18:15

Rappresentanti della cordata calabro-australiana a Lucca per esaminare la documentazione: nei prossimi giorni la risposta se la Lucchese passerà di mano a Nick Scali. In caso contrario, restano le ipotesi di cessione a altri soggetti

lunedì, 4 luglio 2022, 17:13

Il primo incontro tra il nuovo sindaco Mario Pardini e la Lucchese è andato in scena questo pomeriggio direttamente negli uffici dello stadio Porta Elisa dove Pardini ha avuto un lungo colloquio con il presidente rossonero Alessandro Vichi che era affiancato da Daniele Deoma, Mario Santoro e Bruno Russo