Porta Elisa News



Corfino giorno 2, primo allenamento con il pallone

giovedì, 21 luglio 2022, 22:48

di diego checchi

Prime esercitazioni con la palla per la squadra di mister Maraia. Il tecnico rossonero ha fatto lavorare i suoi ragazzi prima su dei possessi di palla e poi su una partitella a ranghi contrapposti. E' chiaro che non si sono ancora viste del tutto le idee tattiche, ma il trainer vuole impostare la squadra con la difesa a tre con cinque centrocampisti e due attaccanti. Sopratutto nell'allenamento di oggi il mister ha curato sia la fase di possesso che di non possesso coinvolgendo tutta la rosa a sua disposizione che nel frattempo è arrivata in ritiro dopo aver svolto le visite mediche. Al mattino si è privilegiato di più la parte atletica mentre nel pomeriggio quella con la palla.

E' chiaro che i giocatori in questi primi giorni hanno bisogno di conoscersi al meglio e di capire quali possono essere le caratteristiche dei loro compagni. Tutti gli atleti sono in buona forma ed anche lo staff è molto affiatato. Maraia sta impartendo alla squadra pochi concetti ma basilari su ciò che vuole dai suoi ragazzi. Passaggi in verticale e ricerca degli esterni. Per quanto riguarda i tempi di allenamento dobbiamo sottolineare che le sedute non sono poi così lunghe almeno al momento, ma molto intense e con poche pause. Per domani è prevista ancora una doppia seduta così come per sabato e domenica. E' ovvio che la rosa andrà completata con alcuni pezzi importanti che possano far alzare il tasso tecnico della squadra. Intanto ci hanno sorpreso in positivo i cinque nuovi arrivati: Catania, Merletti, Benassai, Ferro e Alagna.