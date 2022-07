Porta Elisa News



Corfino giorno 3, Semprini arriverà solo nei prossimi giorni

venerdì, 22 luglio 2022, 19:06

di diego checchi

Anche oggi la squadra rossonera ha svolto un doppio allenamento, al mattino la formazione di Maraia si è alternata tra parte atletica ed esercitazioni tattiche, prima per il reparto difensivo e poi per quello offensivo. Il tecnico rossonero ha spiegato ai suoi ragazzi i movimenti da dover fare. Da sottolineare che il gruppo sta lavorando intensamente e si sta conoscendo. Mauro Semprini arriverà in ritiro tra qualche giorno per motivi personali.

Nel pomeriggio di oggi la squadra dopo un riscaldamento a livello atletico ha fatto esercitazioni con la palla e poi una partitella finale. I metodi di mister Maraia si stanno iniziando a conoscere e sono basati sul dialogo continuo con i propri giocatori. Una parte importante del lavoro viene svolta anche dal preparatore Giuntoli che sarà colui che curerà il motore della squadra. A Corfino ci sono tutte le credenziali per iniziare bene la stagione a suon di lavoro, riposo e cementificazione del gruppo.