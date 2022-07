Porta Elisa News



Corfino giorno 5, i rossoneri sotto "torchio"

domenica, 24 luglio 2022, 21:09

di diego checchi

Grande serenità nel ritiro di Corfino per i rossoneri che anche questa domenica hanno lavorato duramente con una doppia seduta. Qualche tifoso ha raggiunto la località della Garfagnana per salutare la squadra e cogliere l'occasione di scattare qualche foto con i giocatori e con mister Maraia. Le domande più ricorrenti da parte dei tifosi sono state su quando verrà completata la squadra, su chi arriverà in attacco se in difesa manca ancora qualcuno.

Insomma, il tema mercato è sempre in cima ai pensieri dei tifosi che non vedono l'ora di assistere alle prime partite ufficiali per farsi un'idea più precisa della squadra e per conoscere meglio i giocatori a disposizione di Maraia. Per domani è prevista la prima mezza giornata libera con un lavoro di scarico in piscina, infatti la squadra riprenderà a lavorare nel pomeriggio alle 17.

Mercoledì prossimo, a Corfino, si terrà un allenamento congiunto con una rappresentativa della Garfagnana mentre per sabato 30 è prevista un'amichevole con avversario ancora da stabilire. Il 10 agosto, invece, la Lucchese dovrebbe essere di scena ad Arezzo contro la squadra di Indiani. Infine, per quanto riguarda la formazione femminile rossonera, c'è da sottolineare che sarà guidata da Toni Carruezzo, contemporaneamente tecnico della Primavera 3, e da Manuel Lencioni che lo assisterà nell'avventura.