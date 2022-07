Porta Elisa News



Corfino giorno 6: i rossoneri riprendo la preparazione

lunedì, 25 luglio 2022, 19:02

di diego checchi

La squadra rossonera ha ripreso la preparazione con un allenamento pomeridiano dopo la mattinata libera e mister Maraia sta iniziando a lavorare sui principi tattici, spiegando ai suoi ragazzi ciò che vuole ovvero palla in profondità, cross dagli esterni e tiro in porta. C'è da sottolineare che piano piano sta nascendo la sua Lucchese, una squadra basata su concetti semplici e sulle giuste distanze. È chiaro che la rosa andrà completata sia a centrocampo che in attacco ma il diesse Deoma sta lavorando a fari spenti ed è difficile carpire il nome dell'attaccante o degli attaccanti che sta seguendo.

Il diesse rossonero sta lavorando sotto traccia e aspetta le occasioni per mettere a segno i colpi giusti. In precedenza, abbiamo scritto di Rajcevic ma la sensazione è che tale voce resterà tale. Intanto è venuto fuori il nome del trequartista Giacobbe lo scorso anno in forza al Legnago. Dopo l'allenamento congiunto di mercoledì prossimo contro una rappresentativa della Garfagnana, la prima amichevole vera e propria è fissata per sabato prossimo a Pietrasanta contro il Seravezza squadra di Serie D allenata da mister Vangioni con orario le 18.