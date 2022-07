Corsinelli al Gubbio: è solo questione di ore

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 13 luglio 2022, 09:26

Manca ancora l'ufficialità ma il trainer di Montecalvoli è molto vicino alla Lucchese: dopo 5 anni a Pontedera con Giovannini, Maraia ripartirà quasi sicuramente da Lucca per una nuova avventura. Lo potrebbe affiancare come preparatore atletico Claudio Giuntoli, già in rossonero anni addietro

martedì, 12 luglio 2022, 18:31

Il diesse rossonero prosegue nei suoi contatti per cercare di individuare il nuovo tecnico entro la fine della settimana. I nomi più gettonati? Matteo Contini per poi proseguire con Cristiano Scazzola e andare avanti con Simone Banchieri, Marco Banchini, Ivan Maraia e non ultimo Gaetano Fontana

lunedì, 11 luglio 2022, 14:58

Il presidente rossonero: "Si riparte da zero o poco più di zero, tutto quello che riusciremo a fare da qui alla partenza per il ritiro è nelle mani del nostro direttore sportivo. La rinuncia di Scali ci ha disarmato, non escludo altre trattative ma sarò io a condurle.

lunedì, 11 luglio 2022, 08:40

Caccia al nuovo tecnico della Lucchese: l'ex della Pergolettese e quello del Siena sono tra i papabili, mentre sul fronte acquisti si valutano, oltre alla conferma di Frigerio, gli arrivi di Tonin, Masetti e Cognini. Sul piede di partenza, Bellich, Tumbarello e Corsinelli