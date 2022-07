Porta Elisa News



Deoma alla caccia del successore di Pagliuca

martedì, 12 luglio 2022, 18:31

di diego checchi

Giornata di calma apparente per quanto riguarda il mercato della Lucchese. Sicuramente Daniele Deoma sta lavorando per allestire una squadra competitiva e per decidere prima di tutto chi sarà l'allenatore, ma il ds ci vuole pensare bene prima di prendere una decisione e puntare su un profilo che risponda nei minimi particolari alle proprie esigenze tattiche, tecniche e caratteriali. I nomi sono sempre i soliti a partire da Matteo Contini per poi proseguire con Cristiano Scazzola e andare avanti con Simone Banchieri, Marco Banchini, Ivan Maraia e non ultimo Gaetano Fontana, che ha ancora un anno di contratto con l'Imolese, ma non è affatto scontato che poi rimanga sulla panchina romagnola. E' chiaro che per arrivare a lui ci vorrebbe prima di tutto la sua rescissione di contratto.

Crediamo comunque che prima di fine settimana venga sciolto anche questo enigma, anche se è già stato messo in preallarme Toni Carruezzo, tecnico della Primavera 3, che potrebbe guidare i rossoneri nei primi allenamenti nel ritiro di Corfino in attesa del nuovo mister. Non è ancora stata ufficializzata la data della partenza per la località garfagnina che dovrebbe arrivare tra lunedì 18 e mercoledì 20. Da capire quando i giocatori faranno le visite mediche e se ci saranno i tempi tecnici per andare subito in campo già da lunedì. Intanto in giornata è uscita fuori una voce più o meno incontrollata sul possibile interessamento da parte della Lucchese per l'attaccante Salvemini lo scorso anno al Potenza e che già a gennaio Deoma avrebbe voluto portare a Lucca, ma all'ultimo momento la trattativa saltò perchè il presidente Caiata non liberò il ragazzo. Attualmente la rosa della Lucchese è composta da questi giocatori: Coletta, Cucchietti, Alagna, Corsinelli, Nannini, Bellich, Bachini, Papini, Quirini, Tumbarello, Bensaja, Panati, Visconti, Semprini.