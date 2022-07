Deoma: "Romero ci farà molto comodo"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 29 luglio 2022, 12:57

Nelle ultime ore si è registrato un interessamento da parte dei rossoneri per un altro attaccante: si tratta di Riccardo Forte, ex Primavera del Milan che nell’ultima stagione ha segnato 15 reti nel Casale in Serie D e privilegia il ruolo di seconda punta

giovedì, 28 luglio 2022, 18:26

L'attaccante ha raggiunto la squadra rossonera nel ritiro di Corfino. Semprini e Bensaja hanno lavorato a parte mentre i portieri si sono alternati con il preparatoreTommei. Sabato alle ore 18 è previsto un test a Pietrasanta contro il Seravezza squadra che milita in Serie D

giovedì, 28 luglio 2022, 13:42

L’attaccante, classe 1992, è un gigante alto 2 metri per 90 kg di peso, il classico bomber forte fisicamente come piace a Maraia in grado di far salire la squadra. In Serie C Romero ha collezionato più di 300 presenze con 67 reti. Voci su altri possibili arrivi

mercoledì, 27 luglio 2022, 20:29

Contro una selezione della Garfagnana, la Lucchese, vittoriosa per 6-0, si è schierata con il 3-5-2 con Coletta in porta, Merletti, Bachini e Benassai in difesa, Alagna, Visconti, Ferro, Tumbarello e Nanni sulla linea mediana, mentre in attacco si sono visti Catania e Warid.