Porta Elisa News



Deoma: "Servono ancora sei-sette giocatori"

sabato, 23 luglio 2022, 07:09

di diego checchi

Daniele Deoma direttore sportivo rossonero fa capire come sta nascendo la nuova Lucchese e come sta proseguendo il lavoro nel ritiro di Corfino e parla anche dei giocatori che dovranno arrivare, cercando di spiegare qual è la sua filosofia ai tifosi rossoneri: "Mi chiedete come sta nascendo questa squadra e la mia risposta è molto semplice, con le giuste caratteristiche, il lavoro, l'umiltà e la voglia di fare una squadra competitiva che possa disputare un buon campionato".

Numericamente di quanti giocatori ha ancora bisogno questa Lucchese?

"Per adesso facendo una valutazione penso che arriveranno tre over e tre ragazzi under, quindi credo che ci vorranno ancora sei o sette giocatori".

Quali sono i ruoli dove la squadra necessita di essere rinforzata maggiormente?

"Sappiamo che devono arrivare un paio di attaccanti, un paio di centrocampisti e un difensore giovane. Diciamo che tutto sommato sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo delle situazioni aperte con tanti club, ma stiamo facendo delle attente valutazioni per cercare di sbagliare il meno possibile, però posso dire di essere soddisfatto perchè il reparto difensivo è al completo, abbiamo due grandi portieri come Coletta e Cucchietti e poi c'è un centrocampista come Tumbarello che è molto richiesto, ma noi faremo il possibile perchè rimanga qui a meno che non arrivi un'offerta importante. E' ovvio però che dobbiamo fare altre cose, rispetto ad altre squadre comunque noi siamo già a buon punto e di conseguenza non c'è fretta perchè il mercato chiude il primo settembre".

Che cosa vuole dire ai tifosi?

"Ai tifosi dico che stiamo lavorando per fare una Lucchese competitiva, aggressiva che possa disputare un buon campionato. Loro mi conoscono e posso dire che sto lavorando tutti giorni per dar loro delle soddisfazioni. Glielo devo perchè non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e so che sotto questo aspetto sono molto tranquilli. Posso affermare già ora che sulla carta abbiamo sedici titolari, ma ripeto dobbiamo ancora integrare la rosa".