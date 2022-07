Porta Elisa News



Ex rossoneri, ecco i primi movimenti

lunedì, 4 luglio 2022, 08:42

di diego checchi

L'auspicio è che nei primi giorni della settimana che sta per iniziare si possa tornare a parlare di calcio, quello vero, e si sblocchi la vicenda societaria in un senso o in un altro. La cordata australiana resta quella più probabile per l'acquisto della Lucchese ma i colpi di scena in questo strano mondo del calcio sono sempre dietro l'angolo e quindi non ci dobbiamo stupire di niente. Intanto, c'è da sottolineare che il match analyst Riccardo Carbone potrebbe seguire il tecnico Guido Pagliuca al Siena, ma non prima di aver parlato con la Lucchese. Incerto invece il futuro di Simone Angeli e Stefano Fracassi.

Al di là di questo, concentriamoci sul mercato degli ex rossoneri e vi diciamo innanzitutto che Lorenzo Babbi, classe 2000 che lo scorso anno ha collezionato 25 presenze con i rossoneri, passerà all'Olbia in prestito dall'Atalanta. Un altro ex rossonero, Daniele Solcia, a Lucca due stagioni fa, è approdato alla Virtus Fracavilla, anche lui in prestito dall'Atalanta. Matteo Biggeri, invece, ha accettato la proposta del River Pieve in Eccellenza dopo l'esperienza non troppo fortunata al Cascina in Serie D. Biggeri gioco a Lucca con alterne fortune durante il periodo in cui Coletta fu infortunato.