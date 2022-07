Porta Elisa News



La Lucchese rompe il silenzio: "Nessun passo in avanti nelle trattative, chieste altre 48 ore di tempo"

venerdì, 8 luglio 2022, 08:27

La Lucchese rompe il silenzio sulle trattative per il passaggio della società. Dopo l'ennesima giornata convulsa durante la quale si sono accavallate le voci, il club ha reso pubblica una nota in cui precisa che la trattativa con il gruppo calabro-australiano guidato da Nicky Scali non ha avuto ulteriori passi in avanti e che il tempo è ormai quasi esaurito: in mancanza di novità entro le prossime 48 ore, la trattativa sarà tramontata.

"La Lucchese 1905 – si legge nella nota – comunica che alle ore 18 di oggi, non si sono concretizzati passi in avanti relativamente alle trattative in corso, che ad oggi prevedevano un eventuale closing. Da parte di uno dei gruppi interessati sono state chieste altre 24 /48 ore di tempo per l’eventuale decisione circa l’acquisizione del club. La Società Lucchese 1905 concede questa ulteriore proroga confortata dall’esito finale delle due diligence, la quale rientra nei parametri citati come essenziali nella bozza di preliminare".