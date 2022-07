Porta Elisa News



Lucchese tra le pochissime formazioni ancora senza allenatore

mercoledì, 6 luglio 2022, 17:46

di diego checchi

In questa fase di attesa per capire come si evolveranno definitivamente le vicende societarie e quale sarà la proprietà della Lucchese, intanto vi diciamo che solo la squadra rossonera ed il Teramo sono attualmente senza allenatore. La prima perchè si attende appunto il cambio societario e la seconda semplicemente perchè è stata bocciata dalla Covisoc ed è quasi sicuro che non si iscriverà al prossimo campionato.

Nella 60 squadre di Serie C c'è ancora qualche punto interrogativo e ci riferiamo alla Carrarese che dovrebbe a breve ufficializzare Dal Canto, all'Imolese che dovrebbe riconfermare Fontana, al neo promosso Giugliano dove in pole per la panchina c'è Di Napoli, all'Alessandria appena retrocessa che dovrebbe ripartire ancora da Moreno Longo ed anche al Feralpisalò ed al Monopoli. Nel primo caso a breve Vecchi dovrebbe rinnovare mentre nel secondo caso dovrebbe arrivare Laterza ex Taranto. Questa la griglia completa delle panchine aggiornata ad oggi:

Terminati i campionati, si passa alla prima fase della nuova stagione 2022/2023 di Serie C in attesa di capire le reali iscritte ai prossimi tre gironi. Queste le situazioni riguardo le panchine.

Albinoleffe: Giuseppe BIAVA (nuovo)

Alessandria: Moreno LONGO (confermato?)

Ancona: Gianluca COLAVITTO (confermato)

Arzignano: Giuseppe BIANCHINI (confermato)

Audace Cerignola: Michele PAZIENZA (confermato)

Avellino: Roberto TAURINO (nuovo)

Campobasso: Fabio PROSPERI (nuovo)

Carrarese: Alessandro DAL CANTO? (nuovo)

Catanzaro: Vincenzo VIVARINI (confermato)

Cesena: Domenico TOSCANO (nuovo)

Crotone: Franco LERDA (nuovo)

Entella: Gennaro VOLPE (confermato)

Feralpisalò: Stefano VECCHI (confermato?)

Fidelis Andria: Mirko CUDINI (nuovo)

Fiorenzuola: Luca TABBIANI (confermato)

Foggia: Roberto BOSCAGLIA (nuovo)

Gelbison: Gianluca ESPOSITO (confermato)

Giugliano: Raffaele DI NAPOLI (nuovo?)

Gubbio: Piero BRAGLIA (nuovo)

Imolese: Gaetano FONTANA (confermato?)

Juve Stabia: Leonardo COLUCCI (nuovo)

Juventus U23: Massimo BRAMBILLA (nuovo)

Latina: Daniele DI DONATO (confermato)

Lecco: Alessio TACCHINARDI (nuovo)

Lucchese: ?

Mantova: Nicola CORRENT (nuovo)

Messina: Gaetano AUTERI (nuovo)

Monopoli: Giuseppe LATERZA? (nuovo)

Monterosi: Leonardo MENICHINI (confermato)

Montevarchi: Roberto MALOTTI (confermato)

Novara: Marco MARCHIONNI (confermato)

Olbia: Roberto OCCHIUZZI (nuovo)

Padova: Bruno CANEO (nuovo)

Pergolettese: Giovanni MUSSA (confermato)

Pescara: Alberto COLOMBO (nuovo)

Piacenza: Manuel SCALISE (nuovo)

Picerno: Emilio LONGO (nuovo)

Pontedera: Pasquale CATALANO (nuovo)

Pordenone: Domenico DI CARLO (nuovo)

Potenza: Sebastiano SIVIGLIA (nuovo)

Pro Patria: Jorge VARGAS (nuovo)

Pro Sesto: Matteo ANDREOLETTI (nuovo)

Pro Vercelli: Massimo PACI (nuovo)

Recanatese: Giovanni PAGLIARI (confermato)

Reggiana: Aimo DIANA (confermato)

Renate: Andrea DOSSENA (nuovo)

Rimini: Marco GABURRO (confermato)

San Donato: Lamberto MAGRINI (nuovo)

Sangiuliano City Nova: Andrea CICERI (confermato)

Siena: Guido PAGLIUCA (nuovo)

Taranto: Nello DI COSTANZO (nuovo)

Teramo: ?

Trento: Lorenzo D'ANNA (confermato)

Triestina: Andrea BONATTI (nuovo)

Turris: Massimiliano CANZI (nuovo)

Vicenza: Francesco BALDINI (confermato)

Virtus Francavilla: Antonio CALABRO (nuovo)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato)

Vis Pesaro: David SASSARINI (nuovo)

Viterbese: Giacomo FILIPPI (nuovo)