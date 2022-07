Mercato, Belloni e Collodel verso Siena

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 16 luglio 2022, 14:06

La società rossonera starebbe studiando il modo per riportare l'attaccante a Lucca per un altro anno in prestito: Fedato sta completando la sua riabilitazione e non è un mistero che gradirebbe tornare a Lucca, città con cui ha un rapporto speciale. Ecco come potrebbe giocare con mister Maraia

sabato, 16 luglio 2022, 11:06

Sul centrocampista c'è un forte interessamento della Virtus Francavilla, squadra del Girone C della Serie C, ma hanno manifestato interesse anche Ancona, Viterbese e Casertana in Serie D. Al posto di Corsinelli, passato al Gubbio, in lizza Basani, ex Pistoiese

venerdì, 15 luglio 2022, 14:45

Lucchese e Vis Pesaro avrebbero chiesto informazioni sul trequartista brasiliano, ma che in carriera ha vestito le maglie di Modena, Bari, Trapani, Brescia. Per l'attacco Stefano Scappini potrebbe essere il nome quello giusto. Per la difesa, oltre a Masetti del Pisa, piace Redolfi del Gubbio

giovedì, 14 luglio 2022, 16:34

Per il tecnico un contratto biennale: "Voglio ripartire dalll'entusiasmo che ho visto negli 800 tifosi a Gubbio, un segnale che dobbiamo alimentare perché Lucca può dare ancora di più. Cercherò di dare il massimo e di fare sì che la mia squadra dia il massimo".