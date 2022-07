Porta Elisa News



Mercato, Scappini e Sodinha obiettivi per attacco e centrocampo

venerdì, 15 luglio 2022, 14:45

di diego checchi

E se Deoma mettesse a segno il colpo a sorpresa chiamato Felipe Sodinha? Non è sicuramente una bufala ma ci potrebbe essere una trattativa, infatti Lucchese e Vis Pesaro avrebbero chiesto informazioni sul trequartista ex Franciacorta, ma che in carriera ha vestito le maglie di Modena, Bari, Trapani, Brescia ecc... Il fantasista brasiliano ha un piede sinistro fatato ed è abile a calciare le punizioni e in un possibile 3-5-2 o 3-5-1-1 che dir si voglia Sodinha sarebbe l'uomo giusto dietro la prima punta e si incastrerebbe bene nel pacchetto avanzato di Maraia alternandosi magari con Semprini. Quali sono le controindicazioni possibili di questo affare? Il fatto che il giocatore nel corso della carriera si è dovuto fermare per tanti infortuni, quindi la tenuta fisica dovrà essere valutata attentamente.

Chiuso il capitolo Sodinha che potremo riaprire più avanti se ci saranno degli sviluppi in merito, sottoliniamo che la Lucchese sta cercando una punta importante e il nome di Stefano Scappini (nella foto) sembra essere quello giusto. Il giocatore è svincolato dalla Reggiana ed è stato già allenato da Maraia a Pontedera e a Lucca potrebbe venire molto volentieri. Intanto Riccardo Tonin classe 2001 ex Cesena attaccante di proprietà del MIlan che Deoma stava seguendo con insistenza è a un passo dal Foggia. Difficile arrivare anche a Frigerio, il giocatore che lo scorso anno era già a Lucca, adesso si sta allenando con il Milan di Stefano Pioli e per lui potrebbe essere trovata una sistemazione in serie B.

Per quanto riguarda i difensori oltre a Masetti del Pisa, piace Redolfi del Gubbio. Da capire quale sarà poi la situazione di Bellich, il giocatore partirà o meno, tutto dipenderà dalle proposte economiche arriveranno alla Lucchese, su di lui ci sono Vicenza e Siena. Intanto Nunzio Brandi, che lo scorso anno giocava nella Lucchese, ha firmato per il Taranto. Da sottolineare che l'ex giocatore e team manager rossonero Vanni Pessotto che nell'ultima stagione era alla PIstoiese, è il nuovo team manager della Triestina, con lui c'è anche Franco Ferrini ex preparatore atletico della Lucchese.