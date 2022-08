Porta Elisa News



Per il centrocampo, spunta la candidatura di Mastalli

domenica, 31 luglio 2022, 19:35

di diego checchi

La Lucchese dovrà mettere a segno almeno due colpi a centrocampo, una mezzala che potrebbe essere Andrea Rizzo Pinna, classe 2000 che nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze e 2 gol nel Foggia di Zeman, e un play di esperienza che possa giocare davanti alla difesa; nelle ultime ore si sembrano essere cresciute le quotazioni di Alessandro Fillippo Mastalli, classe 1996 che vanta 133 presenze in Serie C con le maglia di Juve Stabia e Avellino impreziosite da 14 reti. Precedentemente, il centrocampista ha giocato nella Serie A svizzera con la maglia del Lugano e prima ancora ha esordito con la maglia del Milan nel massimo campionato italiano nella partita Milan-Torino del 24/05/2015, sulla panchina rossonera c'era Filippo Inzaghi che gli aveva assegnato la fascia di capitano quando lo allenava nella formazione Allievi rossonera.

Fino a qualche anno fa Mastalli era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano ma qualcosa non è andato come tutti speravano e Mastalli è diventato un ottimo giocatore per la Serie C. Il giocatore bolognese è di proprietà dell'Avellino e il suo contratto scade nel giugno 2023 ma la società irpina vorrebbe trovargli una diversa sistemazione e allora la Lucchese ha pensato a lui e la buona riuscita della trattativa potrebbe essere agevolata dal fatto che Mastalli è seguito da Augusto Carpeggiani, agente di mercato che con la Lucchese ha trattato diversi giocatori tra cui Bellich, Shaka Mawuli, Babbi e Semprini.