Prima sgambata stagionale per i rossoneri

martedì, 26 luglio 2022, 18:52

Presentate ufficialmente le tre maglie per la prossima stagione e il nuovo main sponsor che è la Apige Smart di Livorno, un'azienda che si occupa di ristrutturazioni di edifici pubblici e privati. Nera la seconda casacca, gialla oro la terza

martedì, 26 luglio 2022, 16:30

Il direttore generale fa il punto sul futuro: "Non ci possiamo più permettere di perdere mesi di lavoro come è successo di recente, per il momento la Lucchese è questa per il momento non ci sono situazione che possono far sognare i tifosi con passaggi di proprietà.

martedì, 26 luglio 2022, 14:19

Il preparatore atletico rossonero: "Ho una doppia responsabilità: in primo luogo perché lavoro nella squadra della mia città e voglio che tutte le cose vadano per il meglio e poi arrivo a sostituire un mio maestro e un'istituzione come Riccardo Guidi.

lunedì, 25 luglio 2022, 19:02

Dopo una mattinata di libertà, la Lucchese ha ripreso gli allenamenti nel ritiro di Corfino: fissata un'amichevole per sabato prossimo a Pietrasanta contro il Seravezza squadra di Serie D allenata da mister Vangioni con inizio alle 18