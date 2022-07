Società-Comune: a breve nuovo incontro

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 19 luglio 2022, 18:07

La Lucchese ha ufficializzato i nomi dei giocatori e dello staff che domani saliranno a Corfino per l'inizio del ritiro precampionato sotto la guida di mister Maraia. Nell'elenco figurano anche Catania e Benassai, appena giunti in rossonero, ma non figura Bellich ormai a un passo dalla cessione al Vicenza.

martedì, 19 luglio 2022, 16:31

Arrivano due rinforzi per mister Maraia: si tratta di un difensore classe 1998, che il tecnico conosce già per averlo allenato a Pontedera, e di un giovane attaccante classe 2003 del vivaio della Sampdoria

lunedì, 18 luglio 2022, 20:51

Manca ancora l'ufficialità ma pare proprio che la trattativa per il passaggio in biancorosso del forte difensore sia in dirittura di arrivo e le due società stiano limando gli ultimi dettagli. Non è escluso, che prima di mercoledì mattina, quando la squadra partirà per il ritiro di Corfino, l'affare venga...

lunedì, 18 luglio 2022, 15:53

Il numero uno rossonero: "Stiamo ascoltando tutti, ma allo stato odierno, nonostante le voci, non ci sono fatti concreti. Siamo semmai concentrati sulla squadra e posso assicurare che i tifosi resteranno piacevolmente sorpresi dagli arrivi, alcuni dei quali davvero inaspettati"